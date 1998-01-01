وزير إسرائيلي: "إسرائيل" وحماس على شفا حرب المستفيد الوحيد منها عباس

القدس المحتلة / سما /

صرح وزير الاستخبارات المواصلات، وعضو الكابينت الإسرائيلي، "يسرائيل كاتس"، أن إسرائيل وحماس على شفا حرب المستفيد الوحيد منها هو رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، قال الوزير الإسرائيلي: "إسرائيل قدمت لحماس فرصة جيدة لإنهاء التظاهرات على الحدود، وذلك في محاولة منها لمنع حدوث حربا جديدا بالقطاع".

وأضاف الوزير: "لكن يبدو أن إسرائيل وحماس تقتربان من الحرب، وأبو مازن يعمل على دفع غزة للحرب، لأنه هو المستفيد الوحيد منها، وإسرائيل تتجاهل مساعي أبو مازن الذي يستمر بالـتاثير على الأمور".

وتابع الوزير: "نحن لا نقيد حرية الجيش الإسرائيلي للعمل بغزة، وقوة الردع الإسرائيلية أمام حماس تعمل وبنجاعة، ولكن لسنا معنيون بالتوجهة لحرب جديدة بغزة، خصوصا في ظل التوتر الموجود على الحدود الشمالية".