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العاشرة العبرية : مصر نقلت مرة اخرى تهديدات "إسرائيل" الى حماس بغزة

الإثنين 15 أكتوبر 2018 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العاشرة العبرية : مصر نقلت مرة اخرى تهديدات "إسرائيل" الى حماس بغزة



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة العاشرة العبرية، صباح اليوم الإثنين، أن المخابرات المصرية، نقلت مرة أخرى تهديدات إسرائيل، الى حركة حماس بقطاع غزة، وذلك ضمن مساعيها لتحقيق تهدئة بين الطرفين.

وذكرت القناة العبرية، أن هناك مساعي وتحركات مصرية، بغية التوصل إلى تهدئة مع غزة، ومنع أبو مازن من فرض عقوبات جديدة على القطاع، وذلك بعد تلويح حماس بالرد على ذلك من خلال المزيد من التصعيد.

ونقلت العاشرة، عن مصادر عربية قولها، إن وفدا مصريا سيصل خلال هذا الأسبوع الى غزة، بالتوازي مع وفد من المخابرات المصرية الذي سيزور المقاطعة.

وبحسب القناة العاشرة، ستعمل الوفود المصرية على تجديد مباحثات المصالحة، والتهدئة قبل انفجار الأوضاع بالقطاع.

ووفقا للقناة العبرية، تسعى القاهرة للتوصل الى تهدئة، ووقف كافة أنواع التظاهرات على الحدود بين إسرائيل وغزة، بوساطتها ووساطته الأمم المتحدة.

وأفادت العاشرة، أن الوفود الأمنية المصرية، التي ستزور غزة ورام الله، ستعمل على الضغط على حماس والسلطة، قبل اعلان عباس عن عقوباته الجديدة، وتنفيذ حماس لتهديداتها، والانفجار بوجه إسرائيل، والسعي للوصول الى اتفاقيات عملية خلال شهرين.

وأضافت القناة العبرية، أن مصر نقلت بالأمس، تهديدات إسرائيل لحركة حماس، في أعقاب انتهاء جلسة الكابينت، الذي قرر الانتظار قليلا، قبيل البدء بأي إجراءات عسكرية ضد قطاع غزة.

وأشارت العاشرة، الى أن رئيس الوزراء نتنياهو، هدد بالأمس حركة حماس، بتسديد ضربة قاسية لها، في حال عدم وقف التظاهرات على الحدود.

#مصر #حماس #اسرائيل

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