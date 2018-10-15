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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 15 أكتوبر 2018 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما/

رام الله 15-10-2018 وفا- تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والأيام، والحياة الجديدة) الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها دعوة المجلس الثوري لحركة فتح للمجلس المركزي لحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات عامة.

كما سلطت الصحف الضوء على مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في قلب الخليل، وإغلاق الاحتلال لمدرسة اللبن-الساوية حتى إشعار آخر.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "القدس"

- ثوري فتح يدعو "المركزي" لحل "التشريعي"

- العاهل الأردني يدعو لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني

- الاحتلال يصادق على مشروع استيطاني جديد في قلب الخليل

- جرائم جديدة للمستوطنين والاحتلال يغلق مدرسة

- خيط رفيع بين تهدئة أو تصعيد مع إسرائيل

* "الأيام":

- حكومة الاحتلال تصادق على بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في قلب الخليل

- "ثوري فتح" يدعو "المركزي" إلى حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات عامة

- 8 قضايا رئيسة على جدول أعمال "المركزي"

- الاحتلال يغلق مدرسة اللبن-الساوية حتى إشعار آخر

- مستوطنون يجرفون أراضي ويقتلعون مئات أشجار الزيتون في القدس ومحافظات أخرى

- غزة: إصابة شابين في المواجهات الليلية وقصف جوي يستهدف مطلقي البالونات

- العاهل الأردني يدعو إلى "رفع الظلم" عن الشعب الفلسطيني

- "العليا الإسرائيلية" تجمد قرار ترحيل لارا القاسم لحين النظر باستئنافها

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: فلسطين كانت وما زالت وستبقى إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة

- ثوري فتح" يدعو "المركزي" لحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات عامة

- مستوطنون يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للأقصى ويعربدون في الضفة

- الزعنون: الانتهاء من توجيه الدعوات لأعضاء المجلس المركزي

- الاحتلال يصادق على خطة لبناء حي استيطاني جديد في الخليل

- الرفاعي: قرار الرئيس والقيادة بتحمل تكاليف إزالة الأنقاض في مخيم اليرموك أغلق باب الهجرة الثانية

- العاهل الأردني: لا بد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة

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#الاياموالقدس #الحياة

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