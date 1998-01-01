رئيس الحكومة الفلسطينية يرفض استقبال المبعوث الاممي ملادينوف

رام الله / سما /

كشف مسؤول رفيع في منظمة التحرير الفلسطينية عن ان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله قد رفض استضافة منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في مكتبه الأسبوع المنصرم.

وكان مسؤولون فلسطينيون في رام الله انتقدوا في الأسابيع الأخيرة، ملادينوف لدوره في جهود الوساطة من اجل التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "لقد طلب ممثل عن الاتحاد الأوروبي اصطحاب ملادينوف للقاء مع رئيس الوزراء الحمد الله في الأسبوع الماضي، غير ان رئيس الوزراء رفض هذا الطلب". وممثل الاتحاد الأوروبي المقصود هنا هو رالف تارف، كبير الدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي في القدس.

وقد التقى تارف وأعضاء في البرلمان الأوروبي برئيس الوزراء الفلسطيني الحمد الله في مكتبه في رام الله في 8 أكتوبر/تشرين اول.

من ناحيته نفى متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، ما ورد على لسان مجدلاني، بقوله إن أي ممثل للأمم المتحدة لم يخطط لحضور الاجتماع بين المسؤولين الأوروبيين ورئيس الوزراء الفلسطيني.

وفي حديث لموقع "تايمز اوف إسرائيل"، قال أحمد مجدلاني إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت مؤخرا أن تكف القيادة الفلسطينية عن اجتماعها مع ملادينوف.

وقال مجدلاني: "لقد تجاوز ملادينوف حدود دوره، وهو العمل على العملية السلمية وليس صنع السلام بين حماس وإسرائيل. سنواصل العمل مع مسؤولين أمميين، ولكننا لن نلتقي مع ملادينوف أو مكتبه. إن المشكلة معه بالتحديد".

ولم يصدر رد فوري عن حكومة السلطة الفلسطينية أو مكتب ملادينوف على طلبات بالتعليق حول تصريحات مجدلاني.