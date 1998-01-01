إصابات في محيط مدرسة اللبن- الساوية بنابلس واعتقال 22 مواطنا بالضفة

نابلس / سما /

أصيب، اليوم الاثنين، رئيس مجلس قروي قرية اللبن الشرقية سامر عويس بالرصاص، ومصور وكالة الأنباء الفرنسية جعفر اشتيه بقنبلة غاز، وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت في محيط مدرسة اللبن- الساوية جنوب نابلس.

وأفاد مراسل سما بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المدرسة الثلاثة، وأطلقت قنابل الغاز صوب الطلبة وأولياء الأمور، ومن بينهم وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ومحافظ نابلس أكرم الرجوب، في محاولة لإبعادهم عن محيطها، ما أصاب رئيس المجلس القروي بالرصاص المغلف بالمطاط، والمصور اشتيه بقنبلة غاز في رأسه،والعشرات منهم بحالات اختناق.

وأكد بأن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المدرسة على المتواجدين بداخلها، رفضا لقرار إغلاقها بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر، وتحاول بطرق استفزازية منع الطلبة من التجمهر والتواجد، وما زال التوتر يسود المكان.

يذكر أن سلطات الاحتلال أبلغت جهات فلسطينية يوم أمس بإغلاق المدرسة الواقعة على الطريق الواصل ببن رام الله ونابلس، بشكل كامل حتى إشعار آخر؛ بحجة إلقاء حجارة من قبل طلبة المدارس.

من جهتها شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في مدن الضفة طالت 22 مواطنا.

كما اعادت قوات الاحتلال اقتحام منزل منفذ عملية بركان الشاب أشرف نعالوة في ضاحية شويكة بطولكرم وابلغوا عائلته بنية هدم المنزل.

والمعتقلون هم:

١. الفتى أحمد سليمان أبو مفرح- تقوع جنوب بيت لحم

٢. الفتى زيد محمد العمور- تقوع

٣. حمزة الزياح- الخضر جنوب بيت لحم

٤. محمد فؤاد غنيمات- صوريف شمال الخليل

٥. مروان أبو فارة- صوريف

٦. محمد طبال- دير الغصون شمال طولكرم

٧. عمران منذر مسامح- طولكرم

٨. أحمد حشمة- طولكرم

٩. ناصر شحرور- بلعا قرب طولكرم

١٠. كوشي شحرور- بلعا

١١. ساري سمير برهم- كفر قدوم شرق قلقيلية

١٢. أحمد محمود- كفر مالك شرق رام الله

١٣. حسن عصفور- سنجل شمال رام الله

١٤. قسام حلبية- أبو ديس شرق القدس

١٥. جهاد حلبية- أبو ديس

١٦. ضياء وليد حامد- سلواد شرق رام الله

١٧. إبراهيم النعسان- المغير شرق رام الله

١٨. عرفات عبد الحفيظ أبو عليا- المغير