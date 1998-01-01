الملك سلمان يهاتف أردوغان ويؤكد "صلابة العلاقات" بين البلدين

الرياض / وكالات /

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد "صلابة" العلاقة بين البلدين، رغم اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي منذ دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في حسابها بتويتر إن الملك سلمان اتصل بأردوغان وأكد له "حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك، وأنه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة".

من جانبه، أكد الرئيس التركي "تثمينه للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصه على تعزيزها وتطويرها" وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وهذا الاتصال، هو الأول بين السعودية وتركيا منذ الكشف عن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.