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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية

الإثنين 15 أكتوبر 2018 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في مدن الضفة طالت 18 مواطنا.

كما اعادت قوات الاحتلال اقتحام منزل منفذ عملية بركان الشاب أشرف نعالوة في ضاحية شويكة بطولكرم.

والمعتقلون هم:

 الفتى أحمد سليمان أبو مفرح- تقوع جنوب بيت لحم
الفتى زيد محمد العمور- تقوع
 حمزة الزياح- الخضر جنوب بيت لحم
 محمد فؤاد غنيمات- صوريف شمال الخليل
 مروان أبو فارة- صوريف
محمد طبال- دير الغصون شمال طولكرم
 عمران منذر مسامح- طولكرم
 أحمد حشمة- طولكرم
ناصر شحرور- بلعا قرب طولكرم
كوشي شحرور- بلعا
 ساري سمير برهم- كفر قدوم شرق قلقيلية
 أحمد محمود- كفر مالك شرق رام الله
حسن عصفور- سنجل شمال رام الله
 قسام حلبية- أبو ديس شرق القدس
جهاد حلبية- أبو ديس
ضياء وليد حامد- سلواد شرق رام الله
 إبراهيم النعسان- المغير شرق رام الله
 عرفات عبد الحفيظ أبو عليا- المغي

راغب يوسف مسودة - الخليل

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