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الكابينت الاسرائيلي يمهل حماس حتى نهاية الأسبوع للوصول لتهدئة ووقف المسيرات

الإثنين 15 أكتوبر 2018 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكابينت الاسرائيلي يمهل حماس حتى نهاية الأسبوع للوصول لتهدئة ووقف المسيرات



القدس المحتلة / سما /

قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في اسرائيل "الكابينت" إعطاء مهلة للجهود الدبلوماسية التي بذلت مؤخراً من أجل التوصل الى تهدئة مع حماس.


وذكرت مصادر عبرية انه بعد 4 ساعات من النقاشات داخل الكابنيت تقرر "إعطاء مهلة حتى نهاية الأسبوع لجهود التهدئة التي يقودها رئيس الاستخبارات المصري عباس كامل والمبعوث الأممي للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف".

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن "كل من توقع أن يعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي عن قرارات دراماتيكية في نهاية الجلسة تبين أنه مخطئ".

واتفق المجتمعون في الكابينت على نقل رسائل لحركة حماس تحذرها من مغبة أي تصعيد من قبلها على الحدود، وأن "صبر إسرائيل ينفذ"، كما ان اسرائيل ستواصل التصعيد أمام حال تواصلت المسيرات.
 

#الكابينت #حماس #المسيرات

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