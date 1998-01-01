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الاحتلال يعترف.. !!

الشبان أمسكوا سلاح القناص شرق البريج وتعاركوا معه وكانوا قادرين على اختطافه وقتله

الأحد 14 أكتوبر 2018 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشبان أمسكوا سلاح القناص شرق البريج وتعاركوا معه وكانوا قادرين على اختطافه وقتله



القدس/سما/

اعترف المراسل العسكري لموقع "وللا" العبري أمير بوخبوط أن مجموعة الشبان الذين نجحوا في اختراق السياج الأمني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، يوم الجمعة الماضية، والوصول إلى دشمة قناصة إسرائيليين تمكنوا من الإمساك بسلاح القناص الإسرائيلي بأيديهم.

وأوضح بوخبوط في مقال له اليوم الأحد أن 20 شابا نجحوا في اختراق السياج الأمني شرق البريج، موضحًا أن أحد الشبان تعارك مع القناص الإسرائيلي وأمسك بيديه سلاح الجندي، وكان قادرًا على اختطافه أو قتله.

ووصف مواجهات الجمعة الماضية بأنها "غير عادية" بخلاف مواجهات الجمعة الـ28 التي سبقتها من مظاهرات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأجمع مراقبون ومحللون سياسيون فلسطينيون على أن الجمعة الـ30 من فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شهدت تحولًا كبيرًا في مسارها من حيث رسائلها، وأنه سيكون لها ما بعدها.

وتميزت الجمعة الماضية التي أطلق عليها اسم "انتفاضة القدس" بمشاركة حشود ضخمة قابلها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقوة نارية كثيفة في مواجهة متظاهرين عزل ما تسبب بارتقاء 7 شهداء وإصابة المئات بجراح متفاوتة.

وشهداء الجمعة الماضية هم أحمد الطويل (27 عاما)، وأحمد أبو نعيم (17 عاما)، ومحمد إسماعيل (29 عاما)، وعبد الله الدغمة (25 عاما)، حيث ارتقى هؤلاء الأربعة شرق مخيم البريج.

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