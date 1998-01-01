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الحكومة الفلسطينية: إقامة مستوطنة في الخليل إعلان حرب

الأحد 14 أكتوبر 2018 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الفلسطينية: إقامة مستوطنة في الخليل إعلان حرب



رام الله/سما/

أكدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، أن "اعلان حكومة الاحتلال عن إقامة مستوطنة في قلب مدينة الخليل هو  إعلان حرب جديدة على شعبنا، واستهداف سافر لوجوده، وعدوان على القوانين والشرائع الدولية."

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان له مساء الأحد: "إن هذا الإعلان الاحتلالي هو بمثابة ترجمة حرفية لمخططات الاحتلال المستندة الى ما بات يعرف بصفقة القرن الاستعمارية."

وشدد المتحدث الرسمي، على "أن مثل هذا الإعلان الاحتلالي الأسود سيظل رمزاً بشعاً وشاهداً على وجود الاحتلال والعدوان، وسيكون طارداً لآمال السلام والأمن وجالباً لمزيد من التوتر  والقلق.  "

وطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك وفرض تطبيق القوانين الدولية التي من شأنها منع هذا العدوان الاستيطاني، وتوفير الحماية الدولية الواجبة لأبناء شعبنا الذي يستهدف الاحتلال حياته ووجوده وممتلكاته ومقدساته.

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