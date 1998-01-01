الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

غزة/سما/

أعلنت داخلية غزة عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر غداً الاثنين.

وقالت في بيان صحفي، مساء الأحد، إن السفر غداً سيكون لحافلة الجوازات المصرية والحافلة الأولى من الكشف الجديد المرفق أدناه.

ودعت المسافرين المذكورين إلى التواجد الساعة 6 صباحًا بصالة أبو يوسف النجار بخان يونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، واصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إضافة لإحضار وكالة رسمية للأبناء المرفقون مع أمهاتهم من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتمّ السماح لهم بالسفر.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح 130 يومًا منذ بدء العام الجاري، وأغلقته 151، فيما ينتظر نحو 30 ألف فلسطيني من القطاع السفر لحاجات إنسانية ماسة.

وشهد عمل المعبر تحسنًا ملحوظًا منذ منتصف مايو الماضي، إذ باتت السلطات المصرية تفتحه بشكل شبه يومي.

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