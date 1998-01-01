انتهاء جلسة "الكابنيت" دون الكشف عن تفاصيل

القدس/سما/

انتهت مساء اليوم الأحد، جلسة المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابنت" دون الإفصاح عن أي قرارات.

وبحسب موقع المستوطنين العبري، فبعد انتهاء الجلسة، قال وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان: "إن إسرائيل جدية لمواجهة عنيفة مع قطاع غزة، وذلك إن اقتضت الضرورة".

وقال ليبرمان محذراً حماس بألا تواصل الاحتكاك بإسرائيل: "أقول لقادة حماس ليكن معلوم لكم دون أوهام نحن جديون لتوجيه الضربة الاقوى".

والجدير بالذكر، فقد حذر نتنياهو في جلسة الحكومة حماس قائلاً: "يبدو أن حماس لم تستوعب رسالة إسرائيل، إن لم تتوقف عن مهاجمتنا سوف نوقف تلك الهجمات بطرق أخرى، و نحن نقترب من نوع آخر للرد".