حماس: تهديد قيادات الاحتلال قديمة جديدة

غزة/سما/

قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن "تهديد قيادات الاحتلال قديمة جديدة وعفا عليها الزمن ولم تعد تخيف أحداً أو تنال من أصغر ثائر في مسيرات العودة".

وأضاف القانوع في تصريح صحفي، مساء الأحد، أن هذه التهديدات "تعكس حالة الأزمة التي يعيشها الكيان بسبب استمرار وتصاعد وضغط مسيرات العودة وكسر الحصار".

وأكد أن "قيادات الاحتلال يبيعون أوهاماً للمجتمع الإسرائيلي ولمستوطني الغلاف بهذه التهديدات"، بحسب ا نقل عنه موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وكان رئيس الحكومة الإسرئيلية بنيامين نتنياهو قال في افتتاح جلسة الحكومة الأسبوعية للوضع في الجنوب إن"حماس لم تفهم الرسالة"، مضيفاً أنهم "إذا لم يتوقفوا العدوانية سنوقفهم بطريقة أخرى وستكون مؤلمة.. مؤلمة جداً".

وتابع نتنياهو "نحن قريبون جداً من عملية من نوع آخر تتضمن ضربات أقوى.. إذا كان لدى حماس عقل منطق ستتوقف".