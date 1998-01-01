الإعلام العبري ينفي اتخاذ الكابنيت قرارا بالعودة لسياسة الاغتيالات في غزة

القدس المحتلة / سما /

نفت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، إصدار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" قراراً يقضي بالعودة إلى سياسة الاغتيالات ضد التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة: إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أن الكابنيت اتخذ قراراً يقضي بالعودة لسياسة الاغتيالات ضد التنظيمات الفلسطينية في غزة غير صحيح.

من جهته، قال المراسل العسكري في القناة "العاشرة" العبرية: "لم يتمخض عن جلسة الكابنيت التي عقدت في أعقاب الأحداث أي أوامر بتجنيد الاحتياط"، وهذا يعني أنه لا يوجد حرب مع غزة.

وأضاف المحلل العسكري في مقال تحليلي، "إذا افترضنا بأن الحكومة الإسرائيلية تحاول خداع حماس في زيارة رئيس الأركان إلى الولايات المتحدة الأمريكية فإن الضربة ضد غزة ستكون محلية ومحدودة حتى الأسبوع المقبل على الأقل".

وأنهى المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" اجتماعه الذي دام لساعات دون الإفصاح عن قرارات.