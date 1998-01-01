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هيئة كسر الحصار تعلن موعد انطلاق المسير البحري الثاني عشر

الأحد 14 أكتوبر 2018 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة كسر الحصار تعلن موعد انطلاق المسير البحري الثاني عشر



غزة/سما/

 أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، اليوم الأحد، عن انطلاق المسير البحري الثاني عشر غداً الاثنين، في منطقة الواحة شمال غرب قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الحراك أدهم أبو سلمية، خلال مؤتمر صحفي عقده بميناء غزة، أن هذا المسير يأتي ضمن التظاهرات البحرية المتجددة، حيث من المقرر أن ينطلق المسير في الثالثة عصرًا، ويضم عشرات من القوارب التي تحمل متضرري الحصار.

وذكر أبو سلمية، أن المسير البحري يسانده حراك بري شمال منطقة الواحة شمال غرب القطاع، داعياً جماهير شعبنا للمشاركة والاحتشاد.

ودعا المتحدث باسم الحراك الوطني لكسر الحصار المؤسسات الحقوقية والدولية لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أبو سلمية، على أن شعبنا ماضٍ بكل الاتجاهات غير ملتفت للتحركات التي تحاول الالتفاف على مطالبه.

ومن جهته، أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل، على أن مسيرات العودة هي خيار شعبنا وستستمر بكل أشكالها حتى كسر الحصار.

وأطلقت هيئة الحراك الوطني منذ نحو 3 شهور عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولة لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن الاحتلال يعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.

ويعاني قطاع غزة من تردي كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، جراء الحصار المفروض من الاحتلال الصهيوني منذ عام 2006، وتعثر جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية.

وكانت هيئات ومنظمات حقوقية فلسطينية ومؤسسات دولية بما فيها الأمم المتحدة قد حذروا في الأشهر الأخيرة، من تفجر الأوضاع الإنسانية بغزة بسبب القيود الصهيونية.

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