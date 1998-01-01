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رسميا: فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن غدا للمسافرين والتجارة

الأحد 14 أكتوبر 2018 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا: فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن غدا للمسافرين والتجارة



وكالات

أعلنت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات عن فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين الاردن وسوريا يوم الاثنين.

واشارت غنيمات الى ان اللجان الفنية الاردنية السورية اتفقت على الإجراءات النهائية اللازمة لاعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد في مركز حدود جابر، وان الاجتماعات أفضت إلى الاتفاق على فتح المعبر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من تشرين أول.

شواكدت غنيمات أن معبر جابر نصيب الحدودي بين البلدين الشقيقين يعد شريانا حيويا لحركة التجارة بين الأردن وسوريا وعبرهما الى العديد من الدول.

واكد وزير الداخلية السوري الاتفاق مع الجانب الأردني على إعادة فتح معبر نصيب الحدودي يوم الاثنين.

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