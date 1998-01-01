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الحمد الله يقدم واجب العزاء بالشهيدة الرابي

الأحد 14 أكتوبر 2018 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

قدّم رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الأحد، واجب العزاء لعائلة وذوي الشهيدة عائشة الرابي، في بلدة بديا بمحافظة سلفيت، رافقه محافظ سلفيت اللواء ابراهيم البلوي، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، ومدراء المؤسسة الأمنية في المحافظة، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وجدد الحمد الله التأكيد على مطالبة القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة بتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا، خاصة في ظل تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين، والعقاب الجماعي الذي تنتهجه إسرائيل، في مختلف المدن والقرى والمخيمات.

وتمنى الحمد الله من العلي القدير أن يتغمد الشهيدة عائشة بواسع رحمته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان على مصابهم الجلل، وحسن العزاء

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