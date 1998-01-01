بحر : الرئيس عباس مغتصب للسلطة وقراره بحل التشريعي لا قيمة قانونية ودستورية له

غزة/سما/

أكد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالانابة أن قرارات الرئيس عباس بشأن حل المجلس التشريعي ليس لها قيمة دستورية أو قانونية والمجلس سيد نفسه و"عباس مغتصب للسلطة".

وأشار د. بحر في تصريح صحفي وصل سما " إلى أن المجلس التشريعي هو صمام الأمان للمشروع الوطني، معتبرا حل التشريعي محاولة بائسة لتمرير صفقة القرن ومخطط ترامب التصفوي.

ودعا الفصائل الفلسطينية لوقف اجراءات الرئيس عباس الغير دستورية بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني

كما دعا د. بحر البرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والاسلامية والدولية لتصدير موقف حول قرارات عباس التي يتطاول بها على المجلس التشريعي الفلسطيني ونواب الشعب الفلسطيني.