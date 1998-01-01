المالكي ونظيرته الاندونيسية يتقدمان مسيرة حاشدة في اندونيسيا دعماً لفلسطين

وكالات

انطلقت مسيرة حاشدة وسط العاصمة الاندونيسية جاكارتا، ، اليوم الأحد، في إطار أسبوع التضامن الاندونيسي مع فلسطين، تحت عنوان: "مسيرة من أجل السلام والانسانية تضامناً مع فلسطين".

وتقدم المسيرة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزيرة خارجية اندونيسيا ريتنو ميرسودي، وبمشاركة عدد كبير من الشخصيات الدينية، والسياسية، والمجتمع المدني، والسلك الدبلوماسي الأجنبي المقيم في اندونيسيا.

ورتب لعدد من الفعاليات الثقافية، والموسيقية، والدينية حيث حضر ممثلون عن الأديان المتعددة في اندونيسيا وقاموا بالدعاء لصالح فلسطين ولنصرة شعبها، في موقف يعبر عن وحدة موقف الحكومة والشعب الاندونيسي بمختلف أطيافه وعقائده وتوجهاته في تضامنه مع شعبنا.

ومن جانبه، أعرب الوزير المالكي عن تقدير شعبنا لتضامن الشعب الاندونيسي الذي يعكس العلاقة الأخوية التاريخية بين الطرفين، مشدداً على أهمية هذا التضامن في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والظلم و"الأبارتهايد"، والاستمرار في نضاله المشروع في سبيل تحقيق حقه غير القابل للتصرف بتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

وشددت الوزيرة ميرسودي على قوة وثبات واستمرارية موقف بلادها الموحد تجاه دعم الشعب الفلسطيني في نضاله نحو تحقيق الحرية والاستقلال.