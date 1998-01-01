بعد تهديد نتنياهو ..غارتان اسرائيلتيان شمال ووسط قطاع غزة

غزة/سما/

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مجموعة من الشبان شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن طائرة إسرائيلية بدون طيار أطلقت صاروخا واحدا على الأقل تجاه الشبان شرق بيت حانون شمال غزة.

وذكرت أن القصف الإسرائيلي شمال غزة أسفر عن إصابة واحدة بجراح طفيفة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال ، في بيان مقتضب " لقد قامت طائرة عسكرية بالإغارة باتجاه مجموعة من الفلسطينيين قاموا بإطلاق بالونات حارقة من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

كما أطلقت طائرات الاستطلاع غارة ثانية استهدفت مجموعة من الشبان شرقي مخيم البريج وسط القطاع دون وقوع إصابات.

ويأتي القصف بعد وقت قصير من تهديدات نتنياهو لحركة حماس، حيث قال إن إسرائيل قريبة جدا من عملية عسكرية من "نوع آخر" في قطاع غزة تشمل ضربات قوية للغاية.

وقال نتنياهو في كلمة خلال افتتاح الجلسة الاسبوعية لحكومته، "نحن قريبون من ضربات قوية في غزة، وأقترح على حماس وقف النار".



