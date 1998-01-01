"ثوري فتح"يوصي المجلس المركزي بحل التشريعي وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

رام الله/سما/

كشفت مصادر فلسطينية عن ان المجلس الثوري لحركة فتح دعا خلال اجتماعاته الى حل المجلس التشريعي واوصى المجلس المركزي باتخاذ قرار في هذا الاطار في جلسته المقبلة.

وأوصى المجلس الثوري المجلس المركزي، باتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية، في عموم المناطق الفلسطينية.

وحسب مصادر في داخل الثوري فان "الانتخابات ستكون بكل المناطق "الضفة الغربية وقطاع غزة، ولربما القدس الشرقية"، وفي حال تعذر اجراؤها بغزة، ستقام فقط بالضفة".

وفي قضية تسريب العقارات والأراضي بمدينة القدس،فحص الثوري إمكانية تورط أي شخص من فتح بالقضية، ولم يثبت تورط أحد، لكن تم اتخاذ قرار باعتبار كل من يقوم بتسريب الأراضي والعقارات إلى المستوطنين أو السلطات الإسرائيلية، في أي منطقة من مناطق (C) خائناً، ويجب اتخاذ العقوبات اللازمة بحقه ومحاكمته.

إلى ذلك، دعا ثوري فتح، المجلس المركزي لوضع آليات للانفكاك التدريجي من كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما يخدم مصالحنا، كما تم تكليف اللجنة التنفيذية والرئيس محمود عباس، بوضع آليات كفيلة لتنفيذ ذلك، كما تبنت الحركة موقفًا بالوقوف بوجه الإدارة الامريكية.

وبتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، سيتم عقد دورة غير عادية للمجلس الثوري، للمصادقة على التعديلات على النظام الداخلي بصيغته النهائية، كما تقرر تبني المقاومة الشعبية، وتصعيدها وتكثيفها بوجه الاحتلال، في كل نقاط التماس.