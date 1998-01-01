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إصابة خطيرة لفلسطينيين اثنين دهستهما مركبة للمستوطنين قرب قلقيلية

الأحد 14 أكتوبر 2018 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة خطيرة لفلسطينيين اثنين دهستهما مركبة للمستوطنين قرب قلقيلية



القدس المحتلة/سما/

أصيب شابان فلسطينيان، اليوم الأحد، بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة إثر تعرضهما للدهس بسيارة كانت تقودها مستوطنة بالقرب من مستوطنة "كرنيه شومرون" المقامة على أراضي قرية كفر لاقف شرق قلقيلية.

وأظهر تسجيل فيديو التقطته كاميرات المراقبة، كيف تعرض العاملان الفلسطينيان للدهس بشكل متعمد، لدى دخولهما المستوطنة برفقة مشغلهما من البوابة المطلة على طريق قلقيلية.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن العاملين الجريحين هما عقاب عبد الحفيظ (28 عاما)، وابن شقيقه أمير عبد الحفيظ (18 عاما)، من سكان قرية أماتين شرق قلقيلية، حيث يعملان داخل مستوطنة "كرنيه شومرون".

وبحسب المصادر الطبية، فإن الشاب عقاب أصيب بكسر في رأسه، ووضعه غير مستقر، فيما أصيب الشاب أمير بكتفه ورأسه.

وأفاد مرزوق عبد الحفيظ شقيق أحد المصابين لـ"وفا"، بأن مستوطنة دهست شقيقه عقاب، وأمير هايل راجي، بالقرب من مستوطنة "كرني شمرون"، ما أدى إلى إصابة عبد الحفيظ بجروح بليغة في الرأس، فيما تعرض راجي لإصابة في الكتف والرأس.

ورفضت قوات الاحتلال السماح لسيارة إسعاف إسرائيلية بنقلهما إلى مستشفى إسرائيلي، ونقلتهما سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى درويش نزال بقلقيلية، ثم جرى تحويلهما إلى مشافي مدينة نابلس، نظرا لخطورة حالتهما.

#اصابات #دهس #مستوطنون

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