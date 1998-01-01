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أي إجراء فسيتم الرد عليه بإجراء أكبر

رسميا .. السعودية ترد حول قضية خاشقجي وتهدد وهذا ما قالته ..

الأحد 14 أكتوبر 2018 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا .. السعودية ترد حول قضية خاشقجي وتهدد وهذا ما قالته ..



الرياض / وكالات /

 أكدت السعودية، اليوم الأحد، رفضها لأي اتهامات تحاول النيل منها، وأكدت أنه سيتم الرد على أي إجراء ضدها بإجراء أكبر. في إشارة إلى التهديدات بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها، بسبب قضية اختفاء الكاتب جمال خاشقجي، عقب دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول القول: “تؤكد المملكة رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة، التي لن تنال من المملكة ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية، والدولية، ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال، وستظل المملكة حكومة وشعباً ثابتة عزيزة كعادتها مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط”.

وشدد: “تؤكد المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر”، وأن “لاقتصاد المملكة دور مؤثر وحيوي في الاقتصاد العالمي”. 

#خاشقجي #السعودية

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