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“يديعوت أحرونوت”: السعوديون لم يتعلموا من الإسرائيليين كيف ينفذون الاغتيالات

الأحد 14 أكتوبر 2018 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
“يديعوت أحرونوت”: السعوديون لم يتعلموا من الإسرائيليين كيف ينفذون الاغتيالات



القدس المحتلة / سما /

علقت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، على حادثة اختفاء الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي، لدى زيارته قنصلية بلاده في اسطنبول، مطلع الشهر الجاري، قائلة: “إن السعوديين لم يتعلموا منا كيف ينفذون الاغتيالات”. في إشارة إلى فشل السلطات السعودية في تنفيذ العملية “بصمت” ودون انفضاح أمرها.

وأضافت الصحيفة أن “إسرائيل تتابع بترقب التطورات في قضية اختفاء خاشقجي، ولكنها لا تتحدث حول الموضوع علناً”.

وتطرقت الصحيفة إلى التعاون السعودي الإسرائيلي، قائلة إن “هناك تعاوناً بين الاستخبارات الإسرائيلية والسعودية في عدد من المجالات المشتركة… إذا كانت التقارير الواردة من إسطنبول صحيحة، فهي تشهد على أن هناك مجالا واحدا على الأقل لم تنقل فيه إسرائيل تعليماتها إلى السعودية، وهو (كيف يمكن تنفيذ الاغتيالات)”.

ورأى محلل الشؤون الاستخبارية في يديعوت، رونين بيرغمان، أنه “إذا كانت الاستخبارات السعودية هي المسؤولة عن اغتيال جمال خاشقجي والتخلص من جثمانه، فمن الصعب أن نصدق أنه تمت عملية لا تستند إلى الخبرة”.

وأضافت أن “إسرائيل، والولايات المتحدة، تهتمان بقضية اختفاء خاشقجي، الذي ليست هناك معلومات عنه منذ أن دخل إلى بناية القنصلية السعودية في إسطنبول،  في الثاني من تشرين أول/ أكتوبر الجاري”.‎ ‎

#خاشقجي #يديعوت #اغتيال #الموساد

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