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منظمة التحرير تعقد لقاء موسعا مع الوزارات والمؤسسات الرسمية

الأحد 14 أكتوبر 2018 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

عقدت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية لقاء موسعا مع دوائر حقوق الانسان والشكاوي والدوائر القانونية في الوزرات والمحافظات والمؤسسات الرسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية وبمشاركة اعضاء من اللجنة التنفيذية للمنظمة في قاعة الاجتماعات في مقر منظمة التحرير الفلسطينية  في رام الله .

وفي كلمته الافتتاحية رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة احمد سعيد التميمي بالحضور ، وقدم  تعريفا بالدائرة التي شكلت حديثا مبديا حرص منظمة التحرير على التعاون والتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية ووزراتها ومؤسساتها الرسمية للنهوض بالواقع الفلسطيني ومواجهات التحديات في مجال حقوق الانسان.

وقدم  وكيل الدائرة المحامي حسام عرفات، رسالة الدائرة وأهدافها ورؤيتها ومهامهما واختصاصاتها ، ثم تم فتح باب النقاش حيث قدم الحضور ملاحظاتهم التي اتسمت بحس عالي من المسؤولية وكانت ملاحظات قيمة تخدم واقع حقوق الانسان في فلسطين.

 

وخرج المجتمعون بمجموعة من التوصيات كان من اهمها الاتفاق على تشكيل لجنة للتنسيق مكونة من الدائرة والمؤسسات والوزارات الحاضرة  لمعالجة ومتابعة كافة  القضايا المتعلقة بحقوق الانسان في المجتمع الفلسطيني.

 وابدى المشاركون ارتياحهم لتشكيل هذه الدائرة كأحد دوائر منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها مظلة تجمع الكل الفلسطيني، ويحرص الجميع على ان تقوم بدورها في رعاية ملف حقوق الانسان والمجتمع المدني في فلسطين .

#منظمة التحرير

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