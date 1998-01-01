جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

السفير الياباني يطلع على سير العمل في ملعب رفح البلدي

الأحد 14 أكتوبر 2018 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الياباني يطلع على سير العمل في ملعب رفح البلدي



رفح / سما /

أطلع رئيس بلدية رفح أ. صبحي ابو رضوان ، السفير الياباني لدى دولة فلسطين السيد تاكيشي أوكوبو والوفد المرافق له على سير العمل في مشروع تطوير ملعب رفح البلدي في المدينة ، بحضور مدير دائرة تصميم وإعداد المشاريع في البلدية م. سهيل موسى .

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للسفير الياباني ، صباح اليوم ، لموقع العمل في الملعب البلدي ؛ لمتابعة سير العمل والاطلاع على المخططات التفصيلية والمستجدات الحاصلة خلال تنفيذ المشروع الممول من اليابان .

وشكر أبو رضوان الحكومة اليابانية على دعمها للشعب الفلسطيني وتمويل عدة مشاريع لتطوير البنية التحتية في فلسطين ، معتبرا أن اليابان تمثل نموذجا مشرقا يحتذى به في التنمية والتطوير .

وأوضح أن العمل المتواصل في مشروع تطوير الملعب البلدي يسير وفق المخططات الموضوعة رغ بعض العراقيل المتمثلة بتذبذب إدخال المواد اللازمة للعمل بفعل سياسة الاحتلال والحصار المفروض على  قطاع غزة .

وتوقع أبو رضوان أن يكون الملعب جاهزا لاستقبال المباريات الرياضية مطلع شهر ديسمبر من العام الجاري .

#السفير الياباني

أخبار ذات صلة

860x484 (4)

السفير الياباني يزور رفح لتوقيع اتفاقية تطوير الملعب البلدي

بلدية رفح تحدد موعد انتهاء العمل في مشروع الملعب البلدي

تحديد ملعب ذهاب كأس فلسطين

الاحتلال يستهدف ملعب نماء

ملعب

ملعب الشاطئ والصداقة يتعرض للقصف

هنية ونعيم يفتتحان ملعب العودة

الأكثر قراءة اليوم

السعودية نحو اعتراف ضمني بمسؤولية قتل خاشقجي وتحميلها لأمنيين وإقناع عائلته بالدية

شيلح : يجب منح سكان قطاع غزة حياةً أفضل

ليبرمان: لن يتم تجديد إمدادات الوقود والغاز لقطاع غزة

مقتل مسن طعنا بالسكين داخل شقته غرب مدينة غزة

سامح شكري: يجب عودة السلطة الى غزة

كهرباء غزة تنفي اتهامها ببيع الكهرباء عبر مولدات خاصة

معاريف: اللعبة بين "إسرائيل" وحماس ستؤدي بالنهاية لمواجهة عسكرية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو : يبدو ان حماس لم تستوعب الرسالة و يهدد غزة بضربة عسكرية قوية جدا

خاشقجي

“يديعوت أحرونوت”: السعوديون لم يتعلموا من الإسرائيليين كيف ينفذون الاغتيالات

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان : جربنا كافة المحاولات و يجب تسديد ضربة قاسية لحماس

معبر كرم ابو سالم- ارشيف

لهذه الاسباب .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعارض قرار ليبرمان وقف الوقود لغزة

حماس

صحيفة: القاهرة تتحرك لمنع عقوبات عباس بعد تلويح "حماس" بـ "انفجار" في غزة