السفير الياباني يطلع على سير العمل في ملعب رفح البلدي

رفح / سما /

أطلع رئيس بلدية رفح أ. صبحي ابو رضوان ، السفير الياباني لدى دولة فلسطين السيد تاكيشي أوكوبو والوفد المرافق له على سير العمل في مشروع تطوير ملعب رفح البلدي في المدينة ، بحضور مدير دائرة تصميم وإعداد المشاريع في البلدية م. سهيل موسى .

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للسفير الياباني ، صباح اليوم ، لموقع العمل في الملعب البلدي ؛ لمتابعة سير العمل والاطلاع على المخططات التفصيلية والمستجدات الحاصلة خلال تنفيذ المشروع الممول من اليابان .

وشكر أبو رضوان الحكومة اليابانية على دعمها للشعب الفلسطيني وتمويل عدة مشاريع لتطوير البنية التحتية في فلسطين ، معتبرا أن اليابان تمثل نموذجا مشرقا يحتذى به في التنمية والتطوير .

وأوضح أن العمل المتواصل في مشروع تطوير الملعب البلدي يسير وفق المخططات الموضوعة رغ بعض العراقيل المتمثلة بتذبذب إدخال المواد اللازمة للعمل بفعل سياسة الاحتلال والحصار المفروض على قطاع غزة .

وتوقع أبو رضوان أن يكون الملعب جاهزا لاستقبال المباريات الرياضية مطلع شهر ديسمبر من العام الجاري .