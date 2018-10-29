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الزعنون: الانتهاء من توجيه دعوات الدورة الـ30 للمجلس المركزي

الأحد 14 أكتوبر 2018 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزعنون: الانتهاء من توجيه دعوات الدورة الـ30 للمجلس المركزي



رام الله / سما /

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إنه تم الانتهاء من توجيه الدعوات لأعضاء المجلس المركزي الفلسطيني، الذي سيعقد دورته الثلاثين، بعنوان "الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية"، يومي الأحد والاثنين 28-29/10/2018 بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله .

وأكد الزعنون في بيان صحفي اليوم الأحد، أهمية مشاركة كافة الفصائل والقوى في أعمال هذه الدورة لمناقشة ما يواجه القضية الفلسطينية من تحديات جسام، والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي الآخذة في التصاعد، وكان آخرها المجازر التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة الجمعة الماضي، وجريمة المستوطنين بحق المواطنة عائشة الرابي، ما يتطلب من الكل الفلسطيني استشعار المسؤولية الوطنية والتأكيد على رفض محاولات المس بوحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية السياسية والقانونية العليا للشعب الفلسطيني.

وجدد تأكيده على أهمية انعقاد هذه الدورة، لمناقشة الآليات اللازمة بتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، وتنفيذ ما تبقى من قرارات المجلس المركزي، خاصة تلك التي تم اعتمادها في دورته الأخيرة قبل شهرين.

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