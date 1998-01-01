اجتماع عاجل للكابينت بعد تهديدات نتنياهو وليبرمان بتوجيه ضربة قاسية لحماس

القدس المحتلة / سما /

يجتمع هذه الظهيرة المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر "الكابينت" لبحث الأوضاع الأمنية عند حدود قطاع غزة.

وحسب القناة العبرية السابعة، يأتي الاجتماع على خلفية التوتر والتصعيد على حدود قطاع غزة.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان هدد صباح اليوم قائلاً: "وصلنا إلى مرحلة، يجب تسديد ضربة قاسية لحماس ولكن القرار بيد الكابينت، وهو من سيقرر ذلك".

كما قال نتنياهو : "نحن قريبون جدا من نوع آخر من النشاطات، ضربة قوية جدا ضد حماس، توجيه ضربات كبيرة .. إذا كان لحماس عقل فعليها أن تتوقف قبل أن تتلقى الضربة القاضية".