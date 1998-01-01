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الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الضفة

الأحد 14 أكتوبر 2018 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، سبعة مواطنين على الأقل من الضفة، واستدعت عددا آخر لمقابلة مخابراتها.

وبيّن نادي الأسير في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من محافظة طولكرم، وهما: أحمد مصطفى نور (19 عاما)، وأنس مازن أبو عيشة (18 عاما). كما اعتقلت مواطنين من بلدة الرام على الأقل، وهما: محمد محمود إدريس وشقيقه جلال.

وأشار نادي الأسير إلى ان قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا من بلدة ترقوميا في محافظة الخليل وهو فهد نادر طنينة (23 عاما)، وخالد الزير من القدس، والأسير المحرر رياض دعدس من محافظة نابلس.

كما احتجزت قوات الاحتلال، مواطنين من بلدة عزون في محافظة قلقيلية، وأفرجت عنهما لاحقا، وهما: نمر محمود حلاوة، ومحمد زكي مجد.

وذكر نادي الأسير أن قرابة (20) مواطنا جرى اعتقالهم من الضفة خلال اليومين الماضيين غالبيتهم من محافظة طولكرم.

#الاحتلال

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