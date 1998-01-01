جورج كلوني: "أنا زوج أمل كلوني"

وكالات / سما /

فاجأ الممثل الأمريكي جورج كلوني الحضور في فعالية “فارايتي باور وومن” في بيفرلي هيلز، عندما عرف عن نفسه قائلا:” أنا جورج، أنا زوج أمل كلوني”.

وصعد كلوني على المسرح من أجل تقديم الجائزة لإحدى السيدات وعرف نفسه قائلا: “أهلا بكم.. أنا زوج أمل كلوني”، ليصفق الحضور تعبيرا عن إعجابهم بتصرف كلوني.

وفي هذا الوقت، كانت زوجته أمل في ولاية فيلادليفيا الأمريكية لحضور مؤتمر صحافي على هامش الأعمال التطوعية الخاصة بالمرأة.

جدير بالذكر أن جورج كلوني تزوج من أمل علم الدين، لبنانية الأصل، في سبتمبر 2014 ثم أنجبا طفليهما التوأم إيلا وإلكسندر.