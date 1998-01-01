اعتمدي الحقائب الدائرية في الخريف والشتاء

وكالات / سما /

تأخذ كل امرأة الكثير من الوقت، للتفكير في الحقيبة المناسبة لإطلالاتها اليومية، لتضمن أن تكون مناسبة من حيث الشكل والحجم.

واتجهت تصميمات الحقائب في الآوانة الأخيرة، إلى الأشكال الهندسية، فأصبحنا نرى حقائب مربعة وأخرى دائرية، حتى صارت أكثر الأشكال شيوعا عند تصميم الملابس.



وانتشرت الحقائب الدائرية، بالتحديد في الصيف الماضي، وهي مصنوعة من القش، لكن لأننا على أعتاب فصل الشتاء اتجهت أغلب التصميمات من هذه الحقائب الدائرية إلى اعتماد الجلد بمختلف ألوانه وأشكاله.



كما أن هذه الحقائب يوجد منها حقائب للظهر، والكروس، واليد.