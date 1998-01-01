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"سبب غريب" يجبر مجرما على تسليم نفسه للشرطة

الأحد 14 أكتوبر 2018 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سبب غريب" يجبر مجرما على تسليم نفسه للشرطة



وكالات / سما /

سلّم رجل تركي يبلغ من العمر 40 عاما، نفسه لقوات الشرطة، واعترف بجريمة قتل ارتكبها في محافظة قونيا وسط تركيا، مرجعا إقدامه على هذه الخطوة لسبب "غريب".

ووفق ما أوردت صحيفة "حرييت" التركية، فقد اتصل القاتل بالشرطة، واعترف بأنه أطلق النار من بندقية صيد ناحية صديقه، مما أسفر عن مقتله.

وقاد القاتل قوات الشرطة إلى المكان الذي أخفى فيه جثة الضحية، بعد ارتكابه لجريمته.

ونقلت الصحيفة التركية عن القاتل قوله، بإنه اختبأ في منزل صيفي لثلاثة أيام، إلا أن شعوره بالجوع وفشله في الحصول على طعام، دفعه إلى اتخاذ قرار بتسليم نفسه للشرطة.

وبيّنت الشرطة أن القاتل كان في حالة يرثى لها عندما سلّم نفسه، إذ كان غير قادر على الوقوف على قدميه، إلا أنه سرد كافة تفاصيل الجريمة بعد تقديم الطعام له.

#الشرطة #مجرم

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