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فيديو.. نهاية مأساوية لمطاردة بين رجال الشرطة وطائر

الأحد 14 أكتوبر 2018 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. نهاية مأساوية لمطاردة بين رجال الشرطة وطائر



وكالات / سما /

انتشر مقطع فيديو لمطاردة بين الشرطة الإسبانية وطائر من فصيلة الإيمو الأسترالية، إلا أن النهاية كانت مأساوية على حد وصف مدافعين عن حقوق الحيوان.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، قام عنصران من الشرطة الإسبانية بمطاردة طائر الإيمو في شوارع بلدة تقع على بعد 12 كيلومترا شمالي برشلونة.

وانتهت المطاردة بالقبض على الطائر الذي هرب من إحدى المزارع، إلا أنه نفق فورا في الشارع من التعب الذي سيطر عليه نتيجة الركض لمسافة طويلة.

وأبدى ناشطون حقوقيون استياءهم من المطاردة وطالبوا السلطات بفتح تحقيق لمعرفة مالك الطائر وكيف وصل إلى المدينة الإسبانية.

ويرى المنتقدون أن عناصر الشرطة في حاجة للتدريب بشأن الطرق المناسبة للتعامل مع الحيوانات الهاربة.

#الشرطة #طائر

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