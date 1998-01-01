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الكشف عن تطورات حالة تامر حسني الصحية

الأحد 14 أكتوبر 2018 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تطورات حالة تامر حسني الصحية



وكالات / سما /

أعلنت صفحة الفنان المصري تامر حسني في فيسبوك، السبت، أن حالته الصحية لا تزال "غير جيدة"، منذ دخوله إلى المستشفى قبل يومين، بسبب وعكة صحية ألمت به.

وجاء في منشور على صفحته في فيسبوك: "لا تزال الحالة الصحية للفنان تامر حسني غير جيدة، لكنه والحمد لله حتى الآن لا يحتاج إلى تدخل جراحي".

وأضاف المنشور: "هو يعاني الآن من التهاب حاد في الحنجرة والأحبال الصوتية، ولايزال يحتاج لبعض التحاليل الأخرى لتوضيح ومنع تكرار الوعكة الصحية بهذا الشكل المتكرر".

وذكرت الصفحة، أن فترة علاجه يتطلب منه عدم الكلام أو الغناء لمدة شهر، مع الالتزام بجميع تعليمات الأطباء خلال رحلة العلاج، بحسب المنشور.

وكانت صفحة الفنان الرسمية على فيسبوك قد أعلنت أن حسني قد نقل إلى المستشفى في مدينة السادس من أكتوبر فور إصابته بوعكة صحية "شديدة جدا"، بعد الانتهاء من تصوير برنامج "صاحب السعادة".

وكان الفنان يستعد، الخميس الماضي، لإحياء حفل استقبال الطلاب الجدد بالجامعة الكندية في القاهرة، والاحتفال بمرور 15 عاما على تأسيسها، إلا أن مرضه حال دون ذلك.

#تامر حسني

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