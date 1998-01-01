طوباس يفقد الصدارة للعبيدية والخضر يواصل نزيف النقاط

رام الله / سما /

اعتلى فريق العبيدية صدارة دوري الدرجة الاولى ، بعد ان حقق انتصاراً مهماُ وصعباً على العيساوية 3/2، في مباراة مثيرة شهدت خمسة اهداف وبطاقة حمراء وثلاث بطاقات صفراء وركلتي جزاء ، في المباراة التي جمعتهما على استاد فيصل الحسيني ، ضمن الجولة السادسة ، وبهذا الفوز ارتقى العبيدية لصدارة الدوري برصيد 13 نقطة ، في حين تجمد رصيد العيساوية عند النقطة "10".

ادار اللقاء براء ابو عيشه وساعده احمد ذوقان محمود سالم . ورابعا عماد بوجه . مقيم الحكام جمال السعدي. راقب اللقاء خالد الصياد .

هدف مبكر للضيوف بعد ثلاث دقائق على صافرة بداية اللقاء عندما هز شباك العيساوية بالهدف الاول عن طريق مهاجمه بهاء ربايعة ، اثر كرة ثابتة نفذها مباشرة على المرمى لم يحسن الحارس ابو قلبين التعامل معها ولتسكن الشباك.

حاول بعدها العيساوية من خلال عبد الله ادريس الرد عندما سدد كرة قوية علت المرمى، اواتسم داء الفريقين باللعب السريع وبناء الهجمات من الاطراف والتسديد من خارج منطقة العمليات ليسدد العيساوي كرة حاذت القائم، فرد عليه خالد عزيز بكرة جاءت سهلة عند الحارس ردايده.

العبيدية حافظ على دفاعاته مما صعب من مهمة المهاجمين . ليلجأ مهاجمو العيساوية للتوغل من الاطراف عبر عبد الله ادريس الذي عاد وسدد كرة جانبت المرمى. وشكلت انطلاقات ربايعة ازعاجاً حقيقياً لمدافعي العيساوية ، حيث كاد ان يتقدم بالهدف الثاني عبر كرة سددها بقوة لكنها طالت المرمى بقليل ٢٨.

ومن الرواق الايمن انطلق عبد الله ادريس وحول كرة متقنة على نقطة الجزاء انسل لها من خلف المدافعين خليل بعيرات وبراسه سدد كرة تالق الحارس ردايده في الذود عن مرماه .ومعها انتهى الشوط لتقدم العبيديه بهدف نظيف.

منذ بداية الشوط الثاني اندفع لاعبو العيساوية لعمق العبيدية الذي تراجع لاعبية للمنطقة الدفاعية، ومن اولى الهجمات احتسب الحكم خطأ على مشارف الجزاء تقدم احمد ميعاري وسدد كرة زاحفة استقرت على يسار الحارس ردايده مسجلاً هدف التعادل"51".

بعدها بدقيقتين احتسب الحكم ركلة جزاء للعبيدية اثر عرقلة ابو سرحان من جانب المدافع. نفذها بهاء ربايعه وسجل منها الهدف الثاني له ولفريقه.

فرد العيساوية بهجمة سريعة انطلق خليل بعيرات وتابع كرة داخل الصندوق، وقبل ان يسدد تعرض لعرقلة واضحة من جانب المدافع شادي عدنان نال على اثرها البطاقة الصفراء واحتسب الحكم ركلة جزاء. نجح منها خالد عزيز من تعديل النتيجة بالهدف الثاني للعيسوية ٦١.

ولم ينتظر العبيدية للتقدم مرة اخرى سوى "7" دقائق لهز شباك ابو قلبين بالهدف الثالث، عبر كرة ركنية استقرت عند المدافع شادي عدنان برأسه سدد الكرة في المرمى . وبعدها مباشرة نال صاحب الهدف شادي البطاقة الحمراء بسبب رفع الفانيلة اثناء فرحته بالهدف . ليكمل العبيدية اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الدقائق المتبقية من زمن المباراة اندفع غالبية لاعبي العيساوية لعمق الضيوف مستغلين النقص العددي ، وهددوا المرمى في اكثر من مناسبة، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل امام تماسك وتالق الحارس ردايده.

طوباس-اسلامي قلقيلية

وحقق اسلامي قلقيلية فوزا ثمينا على صاحب الصدارة نادي طوباس بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي اجريت احداثه على ملعب بلدية نابلس ليفقد طوباس الصدارة لصالح العبيدية ويرتقي اسلامي قلقيلية للمركز الثالث .

سنحت فرصة حقيقية للاسلامي عن طريق عبد الله دويكات بعد توغله من الجهة اليمنى ومن حدود الصندوق سددها بجوار القائم ، وشهدت الدقيقة الخامسة عشرة هدف الاسلامي عن طريق مؤيد طومار اثر تمريرة بينية من حمادة عودة بالمقابل استحوذ طوباس على منطقة المناورة بقيادة احمد دراغمة ، محمد الحوتري ، محمد سلمان وفي المقدمة محمد فخري وعبد الله ابو محسن وكانت معظم الهجمات غير مثمرة وتصل الحارس محمد بدير بسهولة فيما سنحت فرصة ذهبية لصالح الاسلامي عن طريق معاذ ابو ليل وفي اللحظة الاخيرة ابعدها المدافع يحيى جبارين وسنحت محاولة اخيرة لصالح طوباس من ركلة مباشرة من 22ياردة نفذها محمد فخري بالحائط البشري ومن ثم بين يديي الحارس لينتهي الشوط الاول بتقدم الاسلامي بهدف نظيف على نظيره طوباس .

الشوط الثاني : منذ البداية سيطر طوباس على مجريات اللعب وحاصر الاسلامي في ملعبه وقد تأثر طوباس بالشد العصبي والتوتر الذي ظهر على اللاعبين واتيحت له عدة فرص لم تستغل عن طريق عبد الله ابو محسن ، احمد دراغمة بالمقابل اعتمد الاسلامي على الهجمات المرتدة والتي شكلت خطورة حقيقية على مرمى حارس طوباس انس عامودي وقد اجرى مدرب طوباس الدكتور جمال بشارات تغييرين مثمرين فدخل جميل ناصيف وصهيب السركجي وخرج محمد فخري ومحمد الحوتري وفي الدقيقة 55 جاء هدف التعادل بمساعدة دفاع الاسلامي وبرأسية عبد الله ابو محسن ومن داخل ال6 اودعها في مرمى محمد بدير .

بعد الهدف نظم الاسلامي صفوفه وبدأ بتكثيف هجماته حيث شهدت الدقيقة 61 الهدف الثاني للاسلامي بتوقيع محمد نزار عندما هيأ له البديل اسلام رضوان الكرة برأسية للخلف ومن ثم سددها محمد صاروخية في حلق المرمى ليعلن هدف الانتصار .

استلم طوباس زمام الامور وحاصر الاسلامي في ملعبه وشن سلسلة هجمات من جميع المحاور لكن صلابة الدفاع ومن خلفهم الحارس كانت بالمرصاد وفي الدقيقة 4+90 ظهرت البطاقة الحمراء للاعب الاسلامي حمزة داوود ليعلن الحكم عن انتهاء اللقاء بفوز الاسلامي .

حكم اللقاء

اسحاق الكيلاني ساعده عارف نزار وكنان بعجاوي والرابع وليد نجيب مقيم الحكام حسين طقاطق ومقيم الحكام سليمان العمد .

الخضر-العربي

وواصل فريق شباب الخضر نزف النقاط في دوري الدرجة الأولى، بخسارة جديدة مساء السبت، أمام ضيفه العربي بيت صفافا بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما على إستاد الخضر ضمن مباريات الأسبوع السادس .

وبقي الخضر بعد تلقيه الهزيمة الرابعة في المركز الـ12 والأخير برصيد 4 نقاط، بينما رفع بيت صفافا رفع رصيده الى 8 نقاط في المركز السابع.

جاء هدف التقدم لبيت صفافا في الدقيقة الـ 15 من زمن الشوط الأول عندما اندفع علاء عريقات بالكرة وتجاوز المدافعين وانفرد مع الحارس الذي تألق في صد تسديدته ليحولها الى ركنية، نفذها علاء عريقات، من داخل الصندوق وهيأ عبيده أبو كف الكرة براسه الى المنفرد عدنان صدوق وأمام المرمى الفارغ اسكنها الشباك، دون أن يحتفل احتراما لفريقه السابق.

ظهر بيت صفافا بشكل أفضل من حيث التركيز وبناء الهجمات والخطورة على المرمى، على عكس الخضر الذي لم يقنع في ظل الفراغ في منطقتي الوسط والهجوم.

وأهدر الخضر فرصة خطرة لتعديل النتيجة عند الدقيقة الـ 28، بعد مجهود فردي من عمر عيسى، الذي تقدم بالكرة وراوغ المدافعين ومررها الى مهند العناتي الذي سدد، لكن الحارس ابعدها الى ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيت صفافا بهدف وحيد.

الدقيقة الـ 57 شهدت تعديل الخضر النتيجة بهدف عن طريق عزام صلاح بعد أن استغل كرة عرضية طويلة الى داخل الصندوق ومن أمام المدافع غمزها على يمين الحارس معانقة الشباك .

وجاء هدف الفوز للفريق الضيف العربي بيت صفافا في الدقيقة الـ77 بعد خطأ دفاعي قاتل من مدافعي الخضر استغله امير عليان وسجل الهدف الثاني.

حكم المباراة للساحة محمد بدير، وساعده خالد الخطيب، وطارق جبيهي ومعاذ عوفه رابعا.