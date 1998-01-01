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انطلاق المسير البحري الثاني عشر بغزة غدًا

الأحد 14 أكتوبر 2018 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق المسير البحري الثاني عشر بغزة غدًا



غزة / سما /

اعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن إنطلاق المسير البحري الثاني عشر غدًا الاثنين تجاه الحدود البحرية شمال قطاعغزة.

ودعت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته بميناء غزة، اليوم الأحد، أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة والاحتشاد ودعم المسير البحري الذي سينطلق غدًا الساعة الثالثة ظهراً.

وأكدت أن شعبنا ماضٍ بكل الاتجاهات غير ملتفت للتحركات التي تحاول الالتفاف على مطالبه.

ودعت الهيئة المؤسسات الحقوقية الدولية لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا.

من جهته، قال عضو الهيئة الوطنية لمسيرات العودة أحمد المدلل خلال المؤتمر، إن مسيرات العودة هي خيار شعبنا وستستمر بكل أشكالها حتى كسر الحصار.

ودعا المدلل الرئيس عباس لاحتضان الخيار الشعبي المتمثل بمسيرة العودة والذي ينادي بها (المقاومة الشعبية) والعمل على دعم وإسناد شعبه بدلًا من فرض الإجراءات العقابية.

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