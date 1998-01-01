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إنستغرام تختبر ميزة مثيرة للجدل تستهدف الخصوصية

الأحد 14 أكتوبر 2018 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنستغرام تختبر ميزة مثيرة للجدل تستهدف الخصوصية



وكالات / سما /

تختبر شركة إنستغرام حاليا ميزة جديدة تسمح لها بمشاركة بيانات موقع المستخدم مع فيسبوك، حتى عندما يكون التطبيق مغلقا، وفقا لموقع "TechCrunch"، نقلا عن الباحثة جين مانشن وونغ.

ووفقا للباحثة الصينية في مجال التقنية، فإن الخيار الجديد في إنستغرام، سيتيح لشركة فيسبوك "بناء واستخدام سجل من المواقع الدقيقة"، التي تقول الشركة إنه سيساعد المستخدمين على استكشاف ما حولهم بشكل أفضل، كما سيساعد فيسبوك على تقديم إعلانات مرتبطة أكثر باهتمامات المستخدمين وأماكن تواجدهم.

وسيقوم الخيار الجديد بالإبلاغ عن موقع المستخدم سواء عند تشغيل إنستغرام أو الخروج من التطبيق.

ويأتي اكتشاف هذه الميزة بعد أسابيع قليلة من استقالة مؤسسي إنستغرام من الشركة، نتيجة لتدخل المدير التنفيذي، مارك زوكربيرغ، في إدارة إنستغرام، المملوكة لفيسبوك. ومن بين الأمثلة حول هذه التدخلات، الإشعارات غير المرغوب فيها داخل إنستغرام، والتي تشجع الأشخاص على فتح تطبيق فيسبوك.

ولا يعتبر تطبيق إنستغرام الخدمة الوحيدة التي سعى فيسبوك إلى مشاركة البيانات معها، ففي عام 2016، أعلنت الشركة أنها ستشارك بيانات مستخدمي واتس آب على فيسبوك، من أجل تقديم اقتراحات أفضل للأصدقاء، وتم إيقاف هذه الخدمة فيما بعد بفضل تشريعات خاصة في الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريح لموقع "TechCrunch"، قال متحدث باسم فيسبوك، إنه لا يمكن تأكيد إطلاق هذه الميزة الجديدة على نطاق واسع، مضيفا: "غالبا ما نعمل على العديد من الأفكار التي قد يتطور بعضها مع مرور الوقت، أو لا يتم إطلاقها في نهاية المطاف".

وتابع المتحدث: "تطبيق إنستغرام لا يخزن في الوقت الحالي أماكن تواجد المستخدمين، وسنقوم بإعلام مستخدمينا في حال طرأ أي تغيير مستقبلي على هذه الإعدادات".

وتمتلك وونغ سجلا في التعرف على الميزات الجديدة قبل إطلاقها بشكل رسمي، من ذلك تسريب حول تطبيق للمواعدة عبر منصة فيسبوك.

#إنستغرام #الخصوصية

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