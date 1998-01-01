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كتلة نضال الطلبة تدعو لتعزيز الحياة النقابية والثقافية بالجامعات

الأحد 14 أكتوبر 2018 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعت كتلة نضال الطلبة الذراع الطلابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني الى تعزيز الحياة النقابية في الجامعات بعد ما شهدته حالة من التراجع النسبي في الاونة الاخيرة ، مشيرة الى العمل النقابي دائما كان حاضرا بقوة في جامعات الوطن ، متزاما دوما مع نشاط الحركة الطلابية الوطنية ، كذلك المشهد الثفاقي بالجامعات بحاجة الى مراجهة وتقييم من اجل ان يعاد له بهجته وحيويته كرسالة ثقافية وحضارية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته مع الرفيقات والرفاق اعضاء كتلة نضال الطلبة في جامعة العربية الامريكية ، بمشاركة الرفيق حكم طالب سكرتير الساحة التنظيمية للجبهة، ومراد حرفوش سكرتير المكتب التنفيذي / كتلة نضال الطلبة، وعلاء عبيد سكرتير الجبهة في محافظة جنين.

واشاد طالب بالدور الملوس الذي قامت فيه الحركة الطلابية الوطنية على مدار الثورة الفلسطينية، وما شكلته من نشاط وقوة دفع للعمل الوطني بالسابق ومازالت قادرة على تقديم الزخم المطلوب في تفعيل الشريحة الكبيرة في المجتمع وهم "الطلبة والشباب"، واليوم يقع عليهم المسؤولية الكبيرة باعادة زخمها في مواجهة ما تتعرض اليه قضيتنا الوطنية ومشروعنا الفلسطيني الذي اصبح على المحك، ويقف على منعطف خطير امام التطرف بالقوانين العنصرية والصهيونية، وبالسياسة اليمينية المتنكرة لحقوقنا الوطنية الغير قابلة للانكار والتصرف من قبل ترامب وزميلة المتطرف نتيايهو .

 بدوره قال حرفوش النشاط النقابي مطلوب بشكل حثيث ولحوح باللحظة الانيه للحركة الطلابية من اجل استيعاب الطاقات الكامنة للطلبة من خلال فتح المجال امامهم لكي يعبروا عن ابداعاتهم وقدراتهم العالية والعظيمة كقوة شابية بمقدورها صنع المستحيل، وابتكار المواهب المطلوبة، وتفجير الطاقات بشكل حيوي.

وكذلك الحال، ناقش الطلبة المجتمعون اوضاع كتلة نضال الطلبة بالجامعة، وكذلك تم وضع برنامج عمل من اجل ترتيب اوضاعهم النقابية ونشاطهم الثفاقي، وتكثيف حراكهم الطلابي بين اوساط الطلبة، والنشاطات والفعاليات الجامعية .

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