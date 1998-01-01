بيت لحم: مستوطنون يقتلعون المئات من أشتال الكرمة والزيتون

رام الله / سما /

اقتلع مستوطنون، اليوم الأحد، المئات من أشتال الكرمة والزيتون في أراض ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح إن مستوطني "افرات" الجاثمة على اراضي المواطنين جنوبا، اقتلعوا 370 شتلة كرمة، و(30) شتلة زيتون، عمرها لا يتجاوز العامين، في اراضي منطقة "الحريقة" تعود للمواطن ابراهيم سليمان صبيح.

واشار صلاح الى ان اعمال التجريف واقتلاع الاشتال والاشجار تصاعد في الفترة الاخيرة في اراضي بلدة الخضر، حيث تم قبل ثلاثة ايام تجريف أراض واقتلاع اشتال زيتون وكرمة تعود للمزارع ابراهيم محمد حمدان موسى.