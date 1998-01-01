جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

الجالية بالولايات المتحدة تدين تسريب أراضي وعقارات بالقدس

الأحد 14 أكتوبر 2018 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجالية بالولايات المتحدة تدين تسريب أراضي وعقارات بالقدس



القدس المحتلة / سما /

ادان مناصرو حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح من أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، لعملية تسريب الأراضي والعقارات التي جرت في مدينة القدس خلال الفترة الماضية، والتي أدت الى استيلاء قطعان المستوطنين على احد العقارات التاريخية في المدينة المقدسة.

وقال الناشط الفتحاوي مازن دولة ان ما جرى في مدينة القدس يعتبر جريمة كبرى، قام بها أعداء الشعب الفلسطيني، من اجل مصالحهم الضيقة وتنفيذ مخططات سلطات الاحتلال الرامية الى تهويد المدينة المقدسة، ارضا، وتاريخا، وبشرا، وجعلها يهودية بالكامل.

واكد دولة أن كافة انصار حركة فتح في الولايات المتحدة، وأبناء الجالية الفلسطينية بشكل عام، يدينون كل من قام بالمساهمة في تسريب العقار التاريخي ووصوله عبر وسطاء الى يد المستوطنين.


وادان دولة كل محاولات التغطية التي قادتها جهات مرتبطة بالاحتلال لتشويه سمعة القيادة الفلسطينية، وبعض المسؤولين من خلال زج اسمهم بتلك الصفقة، معتبرا أن القيادة الفلسطينية تدفع حاليا ثمن تمسكها بالقدس وعدم تنازلها عن الثوابت التي اعلن الرئيس محمود عباس تمسكه بها، وعلى رأسها القدس الشريف وعودة اللاجئين ورحيل المستوطنين عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد دولة أن الدور الكبير للقيادة الفلسطينية في رفض صفقة القرن، وفضح كل من يروج لها، جعل من سلطات الاحتلال وبعض الأنظمة التابعة لها بالعمل على التشكيك بشرعية الرئيس محمود عباس، للعمل من خلال جهات وشخصيات مشبوهة لتدمير القضية الوطنية.
 

أخبار ذات صلة

486693N

اختتام اعمال مؤتمر مجلس الجالية الفلسطينية في السويد

471123M

مسمار يطالب بطرد اسرائيل من الامم المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

شيلح : يجب منح سكان قطاع غزة حياةً أفضل

غالانت يهدد حماس بتدفيعها ثمنا باهظا حال استمرت المواجهات على سياج غزة

سامح شكري: يجب عودة السلطة الى غزة

السعودية نحو اعتراف ضمني بمسؤولية قتل خاشقجي وتحميلها لأمنيين وإقناع عائلته بالدية

هنية: مسيراتنا ليست لأجل السولار أو الدولار و ستستمر حتى رفع الحصار كليا

كهرباء غزة تنفي اتهامها ببيع الكهرباء عبر مولدات خاصة

صحيفة: لندن تعد قائمة عقوبات بحق السعودية بسبب خاشقجي

الأخبار الرئيسية

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان : يجب تسديد ضربة قاسية لحماس

حدود غزة -ارشيفية

معاريف: اللعبة بين "إسرائيل" وحماس ستؤدي بالنهاية لمواجهة عسكرية

معبر كرم ابو سالم- ارشيف

لهذه الاسباب .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعارض قرار ليبرمان وقف الوقود لغزة

حماس

صحيفة: القاهرة تتحرك لمنع عقوبات عباس بعد تلويح "حماس" بـ "انفجار" في غزة

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان: لن يتم تجديد إمدادات الوقود والغاز لقطاع غزة