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‎متطرفون يمزقون لافتات القائمة المشتركة في نتسيرت عيليت

الأحد 14 أكتوبر 2018 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
‎متطرفون يمزقون لافتات القائمة المشتركة في نتسيرت عيليت



وكالات

أقدم متطرفون على تمزيق لافتات القائمة المشتركة للتعايش ورمزها "ك" في منطقتي "غفعات باراك" و"راسكو" في نتسيرت عليت بشكل "قطع رؤوس وقلع عيون" المرشحين العرب من اللافتات، ليلة أمس.

وقالت القائمة العربية المشتركة في نتسيرت عيليت "إاننا نرى هذا الأمر بغاية الخطورة ونحمل المسؤولين في لجنة الانتخابات والشرطة والبلدية مسؤولية لجم هؤلاء الأوباش".

وأضافت أنه "قدمنا شكوى رسمية إلى الشرطة ومدير الانتخابات طالبين منهم العمل على كشف الجناة ولجمهم".

وستجتمع لجنة الانتخابات المحلية، اليوم الأحد، وعلى جدول أعمالها سيكون أيضا هذا الأمر الخطير.

وقال المرشح الثاني في القائمة، د. رائد غطاس، إنه "نشهد في الآونة الأخيرة وبالرغم من وجود مرشح واحد وهو رونين بلوط، رئيس البلدية المتعاون معنا، والذي وصل إلى كرسي الرئاسة بدعم كبير من عرب المدينة، محاولة استحواذ على أصوات عضوية المجلس البلدي".

‎وأضاف أنه "نقولها بصراحة إن القائمة المشتركة ورمزها 'ك' هي عنوان العرب في المدينة وتمثلهم في المجلس البلدي، وعليه نهيب بكم ألا تلتفتوا إلى الدعوات المشبوهة التي يروّج لها أنصار الرئيس المعزول غابسو بأن 'العرب الجيّدون' هم الذين يغيرون جلدهم حسب مصالحهم ومنافعهم. و‎ردنا على هذا الاعتداء الآثم يجب أن يكون بالالتفاف حول القائمة والخروج إلى صناديق الاقتراع والتصويت بحرف ك".

وختم غطاس بالقول إن "‎كتلة عربية كبيرة وقوية في المجلس البلدي هي الضمان الوحيد لتعامل رئيس البلدية باحترام وندية مع السكان العرب. ‎لن يخيفوننا ولن ينالوا من وحدتنا".

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