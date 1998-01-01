دعوة مدير عام منظمة بتسيلم للتحدث في مجلس الأمن الدولي

القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن يمثل المدير العام لمنظمة بتسيلم، حجاي العاد، أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس القادم، خلال النقاش الدوري حول الشرق الأوسط الذي يقوده نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة.

ودعا المجلس، الذي يرأسه الشهر الحالي، السفير البوليفي لدى الأمم المتحدة، ساشا لورنتي سوليز، حجاي العاد للتحدث بصفته ممثلاً للمجتمع المدني الإسرائيلي، وهي المرة الأولى التي تُدعى فيها منظمة إسرائيلية يسارية رسمياً للمثول أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وانتقد داني دانون، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، القرار ليلة السبت، قائلاً: "بتسيلم، التي أثبتت بالفعل أنها تتعاون مع أعداء إسرائيل، تقوم بذلك هذه المرة، مع دولة تصف جنود الجيش الإسرائيلي بالقتلة. هذا ليس مجرد عار على المنظمة، وإنما تجاوز الخطوط الحمراء من قبل دول أجنبية ذات أجندة معادية لإسرائيل التي تموله وتدعوه لتقديم دليل ضدنا."

وقال العاد ردا على ذلك: "سأقدم صورة واقعية عن الواقع في المناطق الفلسطينية وتداعياته. حتى خلال مثولي أمام مجلس الأمن قبل نحو عامين، كان السفير الإسرائيلي مشغولا بالتشهير والتهديد، لكنه لم يفند حقيقة واحدة. نحن على عتبة هدم خان الأحمر، وهي مسألة تشغل المجتمع الدولي في مجلس الأمن أيضا. من المهم التأكيد مجددا على أن حقوق الإنسان، ولا سيما الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة خارج أراضي الدولة، هي بالتأكيد مسألة دولية واضحة"، حسب تعبير حجاي العاد.