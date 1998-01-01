جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دعوة مدير عام منظمة بتسيلم للتحدث في مجلس الأمن الدولي

الأحد 14 أكتوبر 2018 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دعوة مدير عام منظمة بتسيلم للتحدث في مجلس الأمن الدولي



القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن يمثل المدير العام لمنظمة بتسيلم، حجاي العاد، أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس القادم، خلال النقاش الدوري حول الشرق الأوسط الذي يقوده نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة.

ودعا المجلس، الذي يرأسه الشهر الحالي، السفير البوليفي لدى الأمم المتحدة، ساشا لورنتي سوليز، حجاي العاد للتحدث بصفته ممثلاً للمجتمع المدني الإسرائيلي، وهي المرة الأولى التي تُدعى فيها منظمة إسرائيلية يسارية رسمياً للمثول أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وانتقد داني دانون، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، القرار ليلة السبت، قائلاً: "بتسيلم، التي أثبتت بالفعل أنها تتعاون مع أعداء إسرائيل، تقوم بذلك هذه المرة، مع دولة تصف جنود الجيش الإسرائيلي بالقتلة. هذا ليس مجرد عار على المنظمة، وإنما تجاوز الخطوط الحمراء من قبل دول أجنبية ذات أجندة معادية لإسرائيل التي تموله وتدعوه لتقديم دليل ضدنا."

وقال العاد ردا على ذلك: "سأقدم صورة واقعية عن الواقع في المناطق الفلسطينية وتداعياته. حتى خلال مثولي أمام مجلس الأمن قبل نحو عامين، كان السفير الإسرائيلي مشغولا بالتشهير والتهديد، لكنه لم يفند حقيقة واحدة. نحن على عتبة هدم خان الأحمر، وهي مسألة تشغل المجتمع الدولي في مجلس الأمن أيضا. من المهم التأكيد مجددا على أن حقوق الإنسان، ولا سيما الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة خارج أراضي الدولة، هي بالتأكيد مسألة دولية واضحة"، حسب تعبير حجاي العاد.

أخبار ذات صلة

مجلس الأمن

مندوب فلسطين : على مجلس الأمن زيارة غزة في أسرع وقت

قصف غزة -ارشيفية

تحذيرُ رئيس مجلس الأمن: نقترب كل يوم من حرب جديدة في غزة

سفير بوليفيا يرفع صورة عهد التميمي في مجلس الأمن

مواجهات- ارشيف

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار حول إرسال بعثة دولية لحماية الفلسطينيين

مجلس الامن - ارشيف

الكويت تعيق إصدار بيان وزعته واشنطن في مجلس الأمن لإدانة حماس

منصور

فيديو.. مندوب فلسطين يبكي الشابة رزان النجار في أروقة مجلس الأمن

الأكثر قراءة اليوم

شيلح : يجب منح سكان قطاع غزة حياةً أفضل

غالانت يهدد حماس بتدفيعها ثمنا باهظا حال استمرت المواجهات على سياج غزة

سامح شكري: يجب عودة السلطة الى غزة

السعودية نحو اعتراف ضمني بمسؤولية قتل خاشقجي وتحميلها لأمنيين وإقناع عائلته بالدية

هنية: مسيراتنا ليست لأجل السولار أو الدولار و ستستمر حتى رفع الحصار كليا

كهرباء غزة تنفي اتهامها ببيع الكهرباء عبر مولدات خاصة

صحيفة: لندن تعد قائمة عقوبات بحق السعودية بسبب خاشقجي

الأخبار الرئيسية

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان : يجب تسديد ضربة قاسية لحماس

حدود غزة -ارشيفية

معاريف: اللعبة بين "إسرائيل" وحماس ستؤدي بالنهاية لمواجهة عسكرية

معبر كرم ابو سالم- ارشيف

لهذه الاسباب .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعارض قرار ليبرمان وقف الوقود لغزة

حماس

صحيفة: القاهرة تتحرك لمنع عقوبات عباس بعد تلويح "حماس" بـ "انفجار" في غزة

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان: لن يتم تجديد إمدادات الوقود والغاز لقطاع غزة