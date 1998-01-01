فينجر: هنري يملك كل شيء للنجاح مع موناكو

وكالات / سما /

أظهر آرسين فينجر المدير الفني الفرنسي السابق لفريق نادي أرسنال الإنجليزي دعمه لنجمه الأسبق تيري هنري عقب توليه منصب المدير الفني لموناكو الفرنسي.

وكان نادي الإمارة الفرنسية قد أعلن يوم السبت بشكل رسمي عن تعيين نجم برشلونة الإسباني السابق على رأس العارضة الفنية للفريق خلفًا للسيد ليوناردو جادريم.

ويرى المدرب الذي رحل عن تدريب المدفعجية الصيف الماضي بعدما قضى معهم 22 عامًا أن هنري يملك كل شيء للنجاح مع موناكو، ولكنه وجه إليه رسالة مفادها أن عليه التضحية بحياته كلها بعدما أصبح مديرًا فنيًا.

الشيء المشترك بين الثنائي أن كليهما عملا في موناكو، حيث درب فينجر الفريق في السابق، كما بدأ صاحب الـ 41 عامًا مسيرته الاحترافية مع نادي الليج آن.

صاحب الـ 68 عامًا تحدث قائلًا “بالتأكيد، هنري اختيار جيد”.

وأضاف “لديه الكثير من المصداقية. هو ذكي للغاية ويفهم كرة القدم بشكل جيد جدًا. هذا سبب أنه يملك كل شيء هو يحتاجه، مثل الكثير من اللاعبين على هذا المستوى”.

وتابع “لكن عندما تبدأ، عليك أن تتحلى بالقليل من الحظ أيضًا. سيحتاج أن يكون لديه سلوك جيد وسيتعين عليه القيام بتضحيات. عليك أن تضحي بحياتك كلها”.