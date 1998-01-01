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جيجز يدعم مورينيو ويعد جماهير اليونايتد بالبطولات

الأحد 14 أكتوبر 2018 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيجز يدعم مورينيو ويعد جماهير اليونايتد بالبطولات



وكالات / سما /

قدم ريان جيجز، أسطورة مانشستر يونايتد والمدرب الحالي لمنتخب ويلز، الدعم الكامل للبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر، في ظل الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا بسبب تراجع مستوى ونتائج الفريق.

وقال جيجز، في تصريحات لصحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز” البريطانية: “جماهير مانشستر يونايتد متعطشة للبطولات، وسيتحقق ذلك، لأنهم يمتلكون مدرباً مميزاً، وكذلك لاعبين مميزين، وهم يواجهون تحديا كبيراً في هذه الفترة”.

وأضاف: “إدارة يونايتد تمتلك القوة المالية لشراء أفضل اللاعبين، لكن ودون شك هناك عدة أمور يجب إصلاحها، لمساعدة المدرب، لكن الضغط لن يقلّ حتى يتحسن وضع الفريق في جدول الترتيب”.

ويواجه جوزيه مورينيو، صاحب الـ51 عاما، خطر الإقالة من منصبه، بعد النتائج السيئة التي حققها مع يونايتد هذا الموسم، إذ تعرض للخسارة في 3 مباريات وتعادل في مباراة، خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

#جيجز #مانشستر يونايتد

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