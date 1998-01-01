الإصابة تجبر بيل على ترك منتخب ويلز والعودة لريال مدريد

وكالات / سما /

أفادت صحيفة “آس” الإسبانية، أنه على الرغم من أن الجهاز الفني، والطبي، في منتخب ويلز لا يزالون متمسكون بآمل قدرة جاريث بيل على اللعب أمام جمهورية ايرلندا، بعد اختباره غدا للمرة الأخيرة، إلا أن ريال مدريد يدرك أنه لن يلعب.

ويأمل جوليان لوبيتيجي أن يتمكن من الاعتماد على جاريث بيل يوم الإثنين للتحضير لمباراة السبت ضد ليفانتي. ويركز النجم الويلزي مع منتخب بلاده ، لكنه لم يلعب ضد إسبانيا بسبب تعب عضلي ومن المتوقع أنه لن يلعب ضد جمهورية ايرلندا أيضا.

وكان ريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز، قد لمح إلى غياب اللاعب ضد ايرلندا، في تصريحات عقب الهزيمة ضد إسبانيا: “أنا لست متفائلا بالنسبة له أن يكون في المباراة القادمة ، لن نضع بيل في خطر لأننا نريد إعادته في حالة جيدة إلى فريقه ، ريال مدريد”.

في ويلز يقترحون أن بيل سيجري اختبارًا أخيرًا غدًا لمعرفة ما إذا كان متوفراً لمباراة يوم الثلاثاء القادم ، لكن ريال مدريد يدركون أنه لن يتم إجبار اللاعب على اللعب والمخاطرة به، وبالتالي سيتم إطلاقه سراحه للعودة إلى مدريد من بداية الأسبوع للانضمام إلى التدريبات مع زملائه، بعدما تم استبداله في المباراة الأخيرة ضد ألافيس بسبب مشاكل في العضلات.