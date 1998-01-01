فالفيردي يخطط للرحيل عن برشلونة نهاية الموسم

وكالات / سما /

أفادت صحيفة “سبورت ” الإسبانية أن مدرب برشلونة الإسباني إرنيستو فالفيردي يخطط إلى عدم تمديد عقده والرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

ويواصل نادي برشلونة ضغطه على المدرب الإسباني لتمديد عقده مع الفريق الذي ينتهي في صيف عام 2019، لكن مع توفر خيار التمديد لعام إضافي. إلا أن فالفيردي لايزال يماطل، ومفاوضات تمديد عقده لا تحرز أي تقدم حتى الآن.

و يريد برشلونة أن يتفادى مواقف من عدم اليقين ، سواء على المستوى الإعلامي أو الداخلي ، حول مستقبل فالفيردي ، الذي لا يريد أن ينظر إليه من قبل غرفة الملابس كمدرب تنتهي صلاحيته، حيث يتجه ليصبح مادة دسمة للإعلام، والأسئلة في تزايد في كل مؤتمر صحفي.

مدرب برشلونة يتأمل في ترك الفريق في نهاية الموسم، هناك العديد من الأسباب التي قد تدفعه لاتخاذ هذا القرار، أبرزها عدم رضاه على سوق الانتقالات، التي لم تحقق الإدارة من خلالها أهدافه المحددة، حيث يرى أنه منذ رحيل المدير الرياضي روبيرت فيرنانديز يشعر أنه غير محمي، وبدون مساندة.

إلى جانب هذا يرى فالفيردي ضرورة تأجيل تمديد عقده بانتظار تطورات الموسم الذي انطلق بشكل غير مقنع، حيث انهزم الفريق في مباراة، وتعادل في 3، مقابل 4 انتصارات، في أول 8 جولات في الليجا، جمع منها 15 نقطة جعلته في المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق نقطة عن إشبيلية الثاني، وبفارق الأهداف، عن أتلتيكو مدريد الثالث.

المدرب الإسباني يريد التفاوض مع إدارة النادي الكتالوني وهو في وضع أقوى من الذي يعيش حاليا رغبة في فرض شروطه، المالية، والفنية.