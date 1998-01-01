هازارد ليس الهدف الرئيسي لـ ريال مدريد بل إريكسين !

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية استغناء نادي ريال مدريدعن فكرة التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي من أجل الظفر بخدمات الدنماركي كريستيان إريكسين لاعب توتنهام هوتسبير.

وارتبط اسم إيدين هازارد ابن الـ 27 عامًا بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد منذ الصيف الماضي، ولكن قرر النجم البلجيكي الاستمرار مع فريقه تشيلسي بعد التعاقد مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

وبالرغم من تألقه هذا الموسم حتى الآن بتسجيله 7 أهداف في 8 مباريات، إلا أنه خرج للتعبير عن رغبته الشديدة في الانضمام لفريق ريال مدريد قائلاً “أحلم باللعب في الريال، فهو أفضل فريق في العالم”.

ولكن ذكرت المحطة الإذاعية “كادينا كوبي” الإسبانية أن بالرغم من رغبة هازارد الشديدة في الانضمام للريال، إلا أن إدارة المرينجي قد تستغنى عن فكرة التعاقد من أجل الحصول على خدمات إريكسين.

وأشارت المحطة أن هازارد ليس من أهداف فلورنتينو بيريز رئيس الريال الرئيسية بل إريكسين بالإضافة إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأكملت المحطة أن الريال يرى إريكسين هو البديل المناسب للكرواتي لوكا مودريتش، لذلك سيكون هدف النادي هو التعاقد مع النجم الدنماركي، وليس هازارد.