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صور- ضبط مشتل ومختبر للمخدرات داخل فيلا برام الله

الأحد 14 أكتوبر 2018 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور- ضبط مشتل ومختبر للمخدرات داخل فيلا برام الله



رام الله /سما/

ضبطت الشرطة والمخابرات ومكافحة المخدرات والأمن الوقائي والأمن الوطني، صباح اليوم الأحد، مشتلاً ومختبراً للمخدرات، مجهز بأحدث التقنيات والانظمة لزراعة مادة الماريغوانا المخدرة، ويحتوي على العشرات من الاشتال الجاهزة للقطف واجهزة ترطيب وتنشيف واسمدة كيماوية.

وبناء على معلومات استخباراتية، تحركت قوة مشتركة من جهاز الشرطة والمخابرات ومكافحة المخدرات والامن الوقائي والوطني الى المكان المشتبه به، وضبطت مشتلاً متكاملاً بفيلا من ثلاثة طوابق، تحتوي على مشتل حديث لزراعة الحشيش ومعمل للتصنيع والبيع.

وقال المتحدث باسم الشرطه العقيد لؤي ارزيقات ان اشارة وردت لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول دخول اشخاص لمنزل في حي الطيرة بطريقة غريبة، على الفور تحركت قوة من ادارة المباحث العامة للمكان وعند وصولها تبين بان المنزل عبارة عن فيلا حديثة وبداخلها حركة تثير الشبه وتم ابلاغ النيابة وحضر وكيل النيابة العامة لؤي شريتح وامر بالدخول للمكان بعد وصول تعزيزات من الشرطة والاجهزة الامنية.

واضاف ارزيقات انه واثناء عملية تفتيش المنزل تبين وجود مختبرا ومعملا لزراعة المواد المخدرة بكافة المراحل من الزراعة والقطاف والتجفيف والتغليف وبداخله 137 شتلة باطوال تراوحت ما بين 5 - 85 سم ومئات القوارير التي تستخدم في الاستنبات، كما ضبطت ادارة مكافحة المخدرات 10 كغم من مادة يشتبه انها مادة القنب المهجن.

واضاف ارزيقات ان الفيلا تم تجهيزها كمعمل ومستنبت ومختبر لانتاج المواد المخدرة بمراحلها من الزراعة والاستنبات والتجفيف والتغليف وتقسيم الطوابق الثلاثة على شكل اقسام احدهم للزراعة وقسم للتجفيف والتغليف واخر للتمويه والمعيشة وتم اغلاق النوافذ والشبابيك بالقصدير مع وجود مجاري للتهوية وموازين الحرارة وطرق ري حديثة واتربة بداخله، وتم ضبط كميات من الاسمدة ومواد كيماوية والتي تستخدم في عملية الزراعة.

وبين ارزيقات انه تم التحفظ على المواد وما زال العمل جاري لاحضار الاشخاص المشتبه بهم ببناء هذا المستنبت والمختبر.

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