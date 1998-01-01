جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معاريف: اللعبة بين "إسرائيل" وحماس ستؤدي بالنهاية لمواجهة عسكرية

الأحد 14 أكتوبر 2018 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: اللعبة بين "إسرائيل" وحماس ستؤدي بالنهاية لمواجهة عسكرية



عكا للشؤون الإسرائيلية

بقلم المحلل العسكري: تال ليف رام – معاريف

وقف ضخ الوقود الممول من قطر إلى غزة، يبقى أمام الطرفين خيارين فقط، إما أن يتراجع أحدهم، أو التصعيد والمواجهة العسكرية، والسؤال هو: كيف يمكن ردع من سيطر عليه اليأس؟.  

الحدث الأمني الذي وقع يوم الجمعة الماضي، شرق البريج، ونتج عنه اختراق للحدود الإسرائيلية، والاقتراب من نقطة مأهولة بالجنود، ومهاجمة جندي، يعتبر بمثابة حدث خطير، وتصعيدا جديدا للتظاهرات، ويجب أن نشعل الإنارة الحمراء، للتحذير من وقوع أحداث مشابهة، وأكثر دموية، ضد الجنود على الحدود، في الأسابيع القادمة.

على مدار أكثر من 6 شهور، تدير حماس مواجهات عنيفة ضد "إسرائيل" على حدود قطاع غزة، على أساس أن هذه التظاهرات شعبية وليست عنيفة، ويبدو أن الجماهير المشاركة بهذه التظاهرات، تدرك جيدا أنها سوف تتعرض لنيران الجيش الإسرائيلي، ولكنهم لا يأبهوا بذلك.

جرأة الغزيين خلال تصعيد التظاهرات في الأسابيع الأخيرة، تعبر عن توجهات جديدة، هناك مجموعات جريئة جدا، تقترب كثيرا من الجنود، دون خوف، وتحاول تحقيق إنجازات عسكرية.

هؤلاء الأبطال بعيون الغزيين، أصبحوا نماذج للتقليد والمحاكاة لبقية المتظاهرين، والأمور بدأت تتزايد، رغم موافقة "إسرائيل" على دخول الوقود الممول من قطر.

بشكل عام، قتل الشبان الذين قاموا بالاقتراب من نقطة الجيش المأهولة بالجنود، المفروض أنه سيزيد من قوة الردع، ضد المتظاهرين، في الأسابيع القادمة، لكن كيف يمكن ردع من سيطر اليأس عليهم؟.

في الأسابيع الأخيرة، تم استباحة منطقة الجدار، وانهارت الأنظمة والقوانين الأمنية عند الحدود، الذي لم يكن يتجرأ أحدا على الاقتراب منه بالماضي، وأصبحت هذه المنطقة، رمزا لمقاومة "إسرائيل".

هناك تخوفات لدى الجيش الإسرائيلي، من أن تزداد نسبة الخطورة خلال التظاهرات القادمة على الحدود، وأن تؤدي الى أحداث غير متوقعة، مثل اختراق الحدود، والاعتداء على الجنود.

ويدرك الجيش جيدا، أنه من الصعب تحقيق الردع ضد أناس مدنيين، ومستعدون للموت على الحدود، ومستعدون لتعريض حياتهم للخطر، مقابل الوصول الى الجنود، والمساس بهم.

بالعكس، إجراءات "إسرائيل" العسكرية ضد هؤلاء، لتعزيز الردع، قد تضر بمكانة "إسرائيل" الدولية، ولذلك، وفي ظل التفاهمات الجديدة، وموافقة "إسرائيل" على إدخال الوقود القطري الى غزة، يجب إعادة صياغة الخطوط الحمراء، أمام حماس.  

تقلص الردع الإسرائيلي، أمام حماس، جاء في أعقاب تقلص الرد العسكري، على كل تظاهرة، وقرار ليبرمان الدراماتيكي لوقف ضخ الوقود، هو مجرد محاولة للتأثير على الأحداث.

عمليا، "إسرائيل" وحماس سيتسمرون بهذه اللعبة على الحدود، لعدة أسابيع أخرى، وبعد قرار ليبرمان، يبقى هناك ثلاثة خيارات وهي: تراجع "إسرائيل" والاستمرار بضخ الوقود، رغم استمرار الاحداث على الحدود، أو تراجع حماس، أو المواجهة العسكرية.

#حماس #اسرائيل #غزة

أخبار ذات صلة

فتح: نحذر "حماس" من الذهاب إلى الاتفاق مع إسرائيل وحماس ترد

مصالحة -ارشيفية

صحيفة: الرئيس عباس يبحث عن "مصالحة متدرجة"و مصر وحماس تبحثان "صفقة شاملة"

الزهار

الزهار لـ"قادة الاحتلال: "احذروا بأس القسام وحماس فإنه آت لحصد رؤوسك "

يحيى السنوار

"معاريف" :نوايا السنوار غير المعنلة باتت "الشغل الشاغل" للاجهزة الامنية الاسرائيلية

الرئيس عباس

"والا" العبري يزعم : مواقف "أبومازن" قد تجلب حربًا بين "إسرائيل" وغزة

العاروري - ارشيف

العاروري: "فتح" غير مستعدة لتطبيق المصالحة بالمعايير الوطنية لمواجهة الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

شيلح : يجب منح سكان قطاع غزة حياةً أفضل

غالانت يهدد حماس بتدفيعها ثمنا باهظا حال استمرت المواجهات على سياج غزة

هنية: مسيراتنا ليست لأجل السولار أو الدولار و ستستمر حتى رفع الحصار كليا

كهرباء غزة تنفي اتهامها ببيع الكهرباء عبر مولدات خاصة

السعودية نحو اعتراف ضمني بمسؤولية قتل خاشقجي وتحميلها لأمنيين وإقناع عائلته بالدية

صحيفة: لندن تعد قائمة عقوبات بحق السعودية بسبب خاشقجي

تشييع حاشد لشهداء المجزرة الاسرائيلية في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان : يجب تسديد ضربة قاسية لحماس

معبر كرم ابو سالم- ارشيف

لهذه الاسباب .. جهاز الأمن الإسرائيلي يعارض قرار ليبرمان وقف الوقود لغزة

حماس

صحيفة: القاهرة تتحرك لمنع عقوبات عباس بعد تلويح "حماس" بـ "انفجار" في غزة

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان: لن يتم تجديد إمدادات الوقود والغاز لقطاع غزة

حدود غزة -ارشيفية

شيلح : يجب منح سكان قطاع غزة حياةً أفضل