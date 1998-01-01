جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل مواطنا ويفتش منازل ويغلق طريقا في الخليل

الأحد 14 أكتوبر 2018 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من بلدة ترقوميا، وفتشت منازل في دورا، وأغلقت طريقا على مدخلي الفوار والظاهرية جنوب الخليل.

وقالت مصادر أمنية ومحلية  إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترقوميا غربا، واعتقلت الشاب فهد نادر طنينه (23 عاما)، وداهمت منازل المواطنين في دورا جنوبا، وفتشتها، وعرف من أصحابها: الأسير المحرر هاشم تيم الرجوب.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الطريق على مدخل مخيم الفوار جنوبا، وبلدة الظاهرية، وعرقلت حركة تنقل المواطنين، وأوقفت المركبات، واحتجزت بعضها، ودققت في بطاقات ركابها.

أخبار ذات صلة

اعتقال فلسطينين - ارشيف

جيش الاحتلال يعتقل 19 مواطنا ويغلق مطابع وورش حدادة في الضفة

اعتقال فلسطينيين - ارشيف

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا بعضهم قيادات في حماس ويغلق ورش بالضفة

جيش الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة والقدس المحتلة

جيش الاحتلال يعتقل 11 مواطنا ويصادر اسلحة في الضفة

اعتقال فلسطينيين - ارشيف

الاحتلال يعتقل 15 مواطنا فجرا بينهم نائب بالتشريعي

اعتقال اطفال فلسطينيين - ارشيف

الاحتلال يعتقل 12 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

شيلح : يجب منح سكان قطاع غزة حياةً أفضل

غالانت يهدد حماس بتدفيعها ثمنا باهظا حال استمرت المواجهات على سياج غزة

هنية: مسيراتنا ليست لأجل السولار أو الدولار و ستستمر حتى رفع الحصار كليا

كهرباء غزة تنفي اتهامها ببيع الكهرباء عبر مولدات خاصة

السعودية نحو اعتراف ضمني بمسؤولية قتل خاشقجي وتحميلها لأمنيين وإقناع عائلته بالدية

صحيفة: لندن تعد قائمة عقوبات بحق السعودية بسبب خاشقجي

تشييع حاشد لشهداء المجزرة الاسرائيلية في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان : يجب تسديد ضربة قاسية لحماس

حدود غزة -ارشيفية

معاريف: اللعبة بين "إسرائيل" وحماس ستؤدي بالنهاية لمواجهة عسكرية

معبر كرم ابو سالم- ارشيف

لهذه الاسباب .. جهاز الأمن الإسرائيلي يعارض قرار ليبرمان وقف الوقود لغزة

حماس

صحيفة: القاهرة تتحرك لمنع عقوبات عباس بعد تلويح "حماس" بـ "انفجار" في غزة

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان: لن يتم تجديد إمدادات الوقود والغاز لقطاع غزة