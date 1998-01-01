الاحتلال يعتقل مواطنا ويفتش منازل ويغلق طريقا في الخليل

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من بلدة ترقوميا، وفتشت منازل في دورا، وأغلقت طريقا على مدخلي الفوار والظاهرية جنوب الخليل.

وقالت مصادر أمنية ومحلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترقوميا غربا، واعتقلت الشاب فهد نادر طنينه (23 عاما)، وداهمت منازل المواطنين في دورا جنوبا، وفتشتها، وعرف من أصحابها: الأسير المحرر هاشم تيم الرجوب.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الطريق على مدخل مخيم الفوار جنوبا، وبلدة الظاهرية، وعرقلت حركة تنقل المواطنين، وأوقفت المركبات، واحتجزت بعضها، ودققت في بطاقات ركابها.